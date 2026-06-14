İsrail muhtemel ABD-İran anlaşmasını değerlendirmek üzere toplanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran ile ABD arasında yapılması muhtemel bir anlaşmaya ilişkin Tel Aviv yönetiminin yaklaşımlarını değerlendirmek üzere daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre kritik toplantı, 14 Haziran tarihinde yerel saatle 19.30'da gerçekleştirilecek.

LÜBNAN'DAKİ İLERLEYİŞİN DURDURULMASI GÜNDEMDE

Toplantı kararının duyurulmasının ardından, aralarında İsrail devlet televizyonu KAN'ın da bulunduğu ülke basınında ordunun sahadaki faaliyetlerine ilişkin öngörüler paylaşıldı. Haberlerde, siyasi makamların "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişini durdurması" yönünde bir karar almasının muhtemel olduğu vurgulandı.

KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, sahadaki operasyonlara ve diplomatik sürece dair İsrail ordusu, beklenen yeni stratejik yaklaşımlar çerçevesinde Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu güvenlik şeridinden çıkmayacağı, İsrail'in, beklenen uluslararası anlaşmaya zarar vermemek adına Lübnan topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarını azaltmaya hazırlandığı ve ordunun güneydeki bölgelerde operasyonlarını daha odaklı şekilde sürdürdüğü belirtildi.

"SARI HAT" VE MUHTEMEL ATEŞKES SENARYOLARI

İsrail, nisan ayında Litani Nehri'nin güneyinde, Gazze Şeridi'ndeki uygulamalara benzer bir "Sarı Hat" oluşturduğunu açıklamıştı.

Tel Aviv yönetiminin bölgedeki askeri stratejisinde sınıra kadar uzanan bu hayali hat sayesinde, Lübnan'da yerinden edilenlerin geri dönüşünün ve bölgedeki her türlü silahlı faaliyetin engellenmesi amaçlanıyor. İsrail, oluşturulan bu özel güvenlik bölgesinin, ileride yapılabilecek muhtemel ateşkes anlaşmalarının kapsamına girmeyeceğini savunuyor. (AA)