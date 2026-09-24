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İsrail krizi sonrası Eurovision’da sürpriz gelişme! Boykot kararından döndüler

İsrail’in Eurovision’a katılımı nedeniyle yarışmayı boykot eden Hollanda, kararını değiştirdi. Hollanda’nın kamu yayıncılığından sorumlu kuruluşu NPO, 2027'de Eurovision Şarkı Yarışması’na geri döneceklerini açıkladı.

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İsrail krizi sonrası Eurovision’da sürpriz gelişme! Boykot kararından döndüler
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İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımı nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından Hollanda’dan dikkat çeken bir karar geldi. 2026 yarışmasını boykot eden ülke, 2027’de Eurovision’a geri dönme kararı aldı.

Hollanda’nın kamu yayıncılığından sorumlu kuruluşu NPO, ülkenin 2027 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacağını açıkladı.

Yarışmanın Hollanda’daki yayınları NOS tarafından gerçekleştirilecek. Ülkeyi yarışmada temsil edecek sanatçı ise bağımsız bir ekip tarafından seçilecek.

BOYKOT KARARININ ARKASINDA İSRAİL TARTIŞMASI VARDI

Hollandalı yayın kuruluşu Avrotros, İsrail’in yarışmaya katılımı ve Gazze savaşı nedeniyle 2026 Eurovision’dan çekilmişti. Kuruluş, yarışmanın artık “tarafsız olarak değerlendirilemeyeceğini” savunmuş ve 2027’de de yarışmaya katılmayacağını duyurmuştu.

Ancak NPO’nun devreye girmesiyle Hollanda Eurovision'a geri dönme kararı aldı.

NPO, Hollanda kamu yayın sisteminin koordinasyon ve yönetim kuruluşudur. Avrotros ise NPO sistemi içinde yer alan bağımsız bir kamu yayıncısıdır.

İsrail krizi sonrası Eurovision’da sürpriz gelişme! Boykot kararından döndüler - Resim : 1

EBU KURALLARDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Eurovision’un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), yaşanan tartışmaların ardından yarışmanın kurallarında çeşitli değişiklikler yaptı.

Yeni düzenlemeler kapsamında, silahlı bir çatışmanın tarafı olan ülkelerin yarışmayı kazanmaları halinde ev sahipliği yapmalarına izin verilmeyecek. Bu nedenle İsrail yarışmayı kazansa dahi organizasyon başka bir ülkede düzenlenecek.

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NPO, EBU’nun yarışmanın kuralları konusunda “önemli adımlar attığını” belirterek Hollanda’nın yeniden yarışmaya katılacağını duyurdu.

2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 14 Mayıs’ta Bulgaristan’da düzenlenecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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