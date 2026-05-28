Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya İsrail IŞİD'le aynı listeye eklendi: Tel Aviv'den BM'ye tepki

İsrail IŞİD'le aynı listeye eklendi: Tel Aviv'den BM'ye tepki

BM'nin cinsel şiddet kara listesine eklenen İsrail, BM Genel Sekreterliği ile diplomatik ilişkileri dondurma kararı aldı. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, "İsrail artık IŞİD ve Hamas’la aynı listede gösteriliyor" diyerek kararı kınadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İsrail IŞİD'le aynı listeye eklendi: Tel Aviv'den BM'ye tepki

Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail, Birleşmiş Milletler'in (BM) cinsel şiddet listesine eklendi.

Ülkesinin IŞİD'in de yer aldığı listeye eklendiğini duyuran İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, BM Genel Sekreterliği ile diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı talimatı: İşgal alanını yüzde 70’e çıkarınNetanyahu'dan Gazze'ye saldırı talimatı: İşgal alanını yüzde 70’e çıkarın

BM İSRAİL'İ IŞİD'LE AYNI LİSTEYE EKLEDİ

Büyükelçi Danny Danon, alınan bu kararı sert bir dille kınayarak adımın "siyasi" olduğunu, "gerçeklerden ve realiteden tamamen kopuk" bir nitelik taşıdığını savundu.

Listeyi ilk olarak duyuran Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Cezaevi Servisi (IPS) 2026 yılı kara listesine dahil edilecek. İsrail'in diğer bazı resmi kurumları ise gelecekte listeye eklenme ihtimaline karşı izleme altında tutulmaya devam edecek.

Jerusalem Post, bu karara misilleme olarak İsrail’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ofisiyle olan diplomatik ilişkilerini dondurduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili olarak gazeteye konuşan Büyükelçi Danon, "BM Genel Sekreteri; İsrail'i Hamas, IŞİD ve dünyadaki en aşağılık terör örgütleriyle aynı kara listeye koymuştur. Bu durum ahlaki bir rezalettir ve BM'nin elinde kalan son güvenilirliğin de tamamen çöküşüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İsrail Filistin Gazze Birleşmiş Milletler
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro