İsrail insan haklarını yine yok saydı! Filistinli esirler için "timsahlı hapishane" hazırlığı

İsrail'de Çevre Koruma Bakanlığı'nın aldığı yeni karar, kamuoyunda uzun süredir tartışılan "timsahlı hendek" planını yeniden gündeme taşıdı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Nil timsahının hukuki statüsünü değiştiren kararnameyi imzalayarak, belirli şartlar altında kamu kurumlarının bu hayvanları tesislerinde bulundurabilmesine imkan tanıdı.

Yeni düzenlemeyle Nil timsahı, "koruma altındaki yabani hayvan" statüsünden çıkarılarak "bakımı yapılan yabani hayvan" kategorisine alındı. İsrail Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen yürürlüğe giren bu değişiklik, İsrail Cezaevi Servisi'nin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarına gerekli koşulları sağlamaları halinde timsah besleme olanağı sağlıyor.

CEZAEVİ YETKİLİLERİ İNCELEMELERE BAŞLADI

Kanal 7 televizyonunun haberine göre İsrail Cezaevi Servisi, düzenlemenin ardından tartışmalı projenin uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere teknik incelemelere başladı. Bu kapsamda yetkililerin, timsahların bakımı, güvenliği ve yönetimi konusunda bilgi almak amacıyla çeşitli hayvanat bahçelerini ziyaret ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca güvenlik birimlerinin, timsahlarla çevrili hendeklerin hem cezaevi güvenliğini artırabileceğini hem de mevcut güvenlik önlemlerinin maliyetini düşürebileceğini değerlendirdiği aktarıldı. Bir genç Nil timsahının yaklaşık 8 bin dolara, yetişkin bir timsahın ise 20 bin dolara kadar mal olabileceği ifade edildi.

BEN-GVIR'İN ÖNERİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise yasal düzenlemenin, İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'nun kamuoyunda "timsah hapishanesi" olarak anılan projeye yönelik itirazlarının ardından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aralık ayında Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlarla dolu hendekler yapılmasını önermiş, bu açıklama hem İsrail içinde hem de uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olmuştu.

İNSAN HAKLARI İHLALİ

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından cezaevlerindeki Filistinlilerin koşulları da uluslararası gündemde yer almaya devam ediyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının paylaştığı verilere göre İsrail hapishanelerinde çocuklar ve kadınların da bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli hükümlü ve tutuklu ile yargılama yapılmaksızın idari tutukluluk kapsamında tutulan 3 bin 532 kişi bulunuyor.

Aynı kuruluşlar, cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin işkence, aç bırakılma, yetersiz sağlık hizmeti ve tıbbi ihmal gibi çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığını öne sürerken, bu koşullar nedeniyle onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini rapor edildi. İsrail makamları ise bu iddiaları sözde güvenlik gerekçelerini öne çıkararak reddetti.