İsrail hapishanesinde uyuz skandalı!

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde Filistinli tutuklular arasında tıbbi ihmal nedeniyle uyuz hastalığı yayılmaya devam ediyor.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, aylardır uyuz hastalığı nedeniyle sorun yaşayan tutuklulara gerekli tedavinin sağlanmadığı ifade edildi.

Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli Useyd Maruf'un yaklaşık beş aydır hastalıkla mücadele ettiği, elleri ve vücudunda kabarcıklar oluştuğu ve özellikle geceleri şiddetli kaşıntı yaşadığı belirtildi.

TEDAVİ EDİLMEDİLER

18 yaşındaki Ata Bergusi'nin de uyuz hastalığına rağmen tedavi edilmediği aktarıldı. Açıklamada Bergusi'nin, "Ofer Hapishanesindeki durumun gittikçe kötüleştiği; cezaevi idaresinin uyku saatlerinde tutukluların yataklarını aldığı ve kıyafetleri üzerinde uyumak zorunda kaldıkları" yönündeki ifadelerine yer verildi.

2022'den bu yana tutuklu bulunan Filistinli Faris Murra'nın da hastalığa rağmen herhangi bir tedavi görmediği, Filistinli Muhammed Şerake'nin de vücudunda ağrılı kabarcıklar bulunduğu ve tıbbi müdahale uygulanmadığı vurgulandı.

Hapishaneyi ziyaret eden heyet avukatı "tutukluların yeterli kıyafetlerinin olmadığı, üzerlerindekinden başka kıyafet verilmediği, bu kıyafetlerin yırtılması halinde ise uzun bir süre sonra değiştirildiği" yönünde açıklama yaptı.

9 BİN 600'Ü AŞKIN FİLİSTİNLİ BULUNUYOR

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu verilerine göre İsrail hapishanelerinde 86'sı kadın, 352'si çocuk olmak üzere 9 bin 600'ü aşkın Filistinli bulunuyor. (AA)