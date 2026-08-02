İsrail Gazze'de yine sivil araç ve çadırları vurdu! Ateşkesten bu yana 1230 can kaybı

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Sabah ve gece saatlerinde düzenleyen hava bombardımanlarında sivil araçlar, mülteci çadırları ve hastane çevresi hedef alındı; aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

ATEŞKESİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: YENİ İHLALLERLE CAN KAYBI 1230'A YÜKSELDİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 1230 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 76 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri bu süreçte enkaz altından 804 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Söz konusu ihlaller son olarak sabah ve gece saatlerinde düzenlenen yeni bombardımanlarla devam etti.

HASTANE YAKININDA SİVİL ARAÇ VE MÜLTECİ ÇADIRLARI HEDEF ALINDI

Filistin basınında yer alan bilgilere göre; İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), sabah saatlerinde Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusundaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin girişi ile Selahaddin Caddesi'nin kesiştiği noktada seyir halindeki sivil bir aracı doğrudan hedef aldı. Saldırı sonucu araçta bulunan Filistinli iki kardeş hayatını kaybetti.

İsrail İHA’larının hedefindeki bir diğer nokta ise Gazze Şeridi'nin güneyi oldu. Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yer alan el-Ard et-Tayyibe Mülteci Kampı'nın ikinci kapısı çevresindeki bir sivil çadırı İHA ile vuruldu.

CİBALİYA'DA BİR ÖLÜ, GECE BOMBARDIMANINDA 3'Ü ÇOCUK 9 CAN KAYBI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'na da İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği bombardımanın bilançosu da netleşti. Gece düzenlenen saldırılarda 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

EKİM 2023'TEN BU YANA TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği toplam saldırıların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Verilere göre, operasyonların başladığı tarihten bu yana Gazze'deki toplam can kaybı 73 bin 356'ya, yaralı sayısı ise 174 bin 185'e ulaştı.