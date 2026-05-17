Halk TV Canlı Yayın
İsrail Gazze'de yemek dağıtım noktasını hedef aldı: 3 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir yemek dağıtım noktasını hedef alması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Deyr el-Belah'ın kuzeyinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktası İsrail'e ait insansız hava aracından (İHA) atılan iki füze ile vuruldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İNSANİ YARDIM NOKTALARI DA HEDEFTE

Görgü tanıkları, saldırının Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında büyük paniğe yol açtığını, yaralıların olayın ardından hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında insani yardım ve gıda dağıtım faaliyetleri de sık sık hedef alınıyor. (AA)

