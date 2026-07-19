İsrail "Ermeni soykırımı" kararından geri adım attı: Azerbaycan devreye girdi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, "Ermeni soykırımını resmen tanımasına yönelik" bir öneri sunacaklarını duyurmuş ve 28 Haziran'da yapılan kabine oylamasında söz konusu öneri kabul edilmişti.

Ancak bunu resmi bir devlet politikası haline getirmek için gereken takip niteliğindeki Meclis oylaması, Azerbaycanlı yetkililerin İsrail tarafıyla irtibat kurması üzerine gündemden çekildi.

AZERBAYCAN DEVREYE GİRİNCE GERİ ADIM ATILDI

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre; söz konusu tasarıyla ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kıdemli siyasi danışmanı Hikmet Hacıyev'in başbakanlık ofisiyle iletişime geçmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu bizzat devreye girerek oylamayı engelledi. İsrailli yetkililer de Azerbaycanlı mevkidaşlarına konunun Knesset gündeminden tamamen çıkarılacağı güvencesini verdi.

Meclis'in tatilde olması ve 27 Ekim'de yapılacak erken seçimler nedeniyle tasarının yakın zamanda yeniden gündeme gelmesi beklenmiyor.