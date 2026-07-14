İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Haskel yasaya tepki gösterdi; istifa etti

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Şarren Haskel, askerlikten kaçan Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) gözaltına alınmasının dondurulmasını öngören yasanın İsrail Meclisi'nde kabul edilmesini protesto ederek görevinden istifa etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili olan Haskel, yasa tasarısının oylamasında partisinden Yuli Edelstein ve Dan Illouz ile birlikte ret oyu kullandı.

120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda yasa, 58 "kabul" oyuna karşılık 54 "ret" oyuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Başbakan Netanyahu ise oylamaya katılmadı.

İsrail basınına göre yürürlüğe giren düzenleme, askerlik çağına gelen Haredilerin en az altı ay süreyle askere alınmasını fiilen durdururken, askerlikten kaçtıkları gerekçesiyle haklarında yürütülen cezai işlemleri de askıya alıyor. Düzenleme ayrıca dini eğitim kurumlarının yöneticileri ve çalışanlarına yönelik bazı mali yaptırımları da kaldırıyor.

Öte yandan muhalefetteki Yisrael Beiteinu ve Yesh Atid partilerinin yasaya karşı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturan Harediler, Tevrat eğitimi gerekçesiyle zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Haziran 2024’te Haredilerin zorunlu askerlik yapmasına ve askerlik hizmetini reddeden öğrencilerin eğitim gördüğü dini kurumlara devlet desteğinin kesilmesine hükmetmişti. (AA)