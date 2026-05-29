İsrail BM'nin kara listesine alındı

Birleşmiş Milletler, çatışma bölgelerinde cinsel şiddet ve tecavüz uygulandığı gerekçesiyle İsrail'i resmi olarak "kara listeye" aldı. Tel Aviv yönetimi kararın "siyasi" olduğunu savunup BM yetkililerini inceleme yapmaya davet ettiklerini iddia etse de, 7 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası gözlemcilerin hapishanelerdeki Filistinlilerle görüşmesini engellemeye devam ediyor.

BM'NİN "KARA LİSTESİ" VE TEL AVİV'İN ÇELİŞEN ADIMLARI

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Dannon, BM'nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Dannon, "utanç listesi" olarak da bilinen bu kararın "siyasi" olduğunu öne sürdü.

Dannon, BM yetkililerini incelemeler yapmaya davet ettiklerini belirtirken; Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermemesi dikkat çekiyor. BM, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarına ilişkin hazırladığı yıllık raporu henüz kamuoyuna açıklamazken, İsrail basını kara listeye alınan kurumlar arasında İsrail Hapishane İdaresi'nin de bulunduğunu aktardı.

CEZAEVLERİNDEKİ SİSTEMATİK İHLALLER VE CAN KAYIPLARI

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü; Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te alıkonulan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapılmaksızın sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına dikkat çekiyor.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nün (PHRI) Kasım 2025'te yayımladığı verilere göre, Ekim 2023 ile Kasım 2025 tarihleri arasında en az 98 Filistinli; İsrail hapishanelerindeki sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti.

SAVAŞ YÖNTEMİ OLARAK SİSTEMATİK ŞİDDET VE TANIKLIKLAR

Geçtiğimiz yıl bir BM soruşturma komisyonu, hazırladığı raporda İsrail'i, cinsel içerikli işkence ve tecavüzü "Filistin halkını istikrarsızlaştırmak, tahakküm altına almak, baskılamak ve yok etmek için bir savaş yöntemi" olarak kullanmakla suçlamıştı. İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem de İsrail hapishane sistemini "işkence kampları ağı" olarak tanımladı.

Geçtiğimiz Aralık ayında farklı İsrail hapishanelerinde tutulmuş olan iki Filistinli, Middle East Eye internet sitesine yaptıkları açıklamalarda ağır cinsel saldırılara maruz kaldıklarını ifşa etti. Yakın dönemde Amerikan New York Times gazetesinin yürüttüğü araştırma da İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerindeki işkence, taciz ve tecavüz vakalarını belgelemişti.

ATEŞKESE RAĞMEN DEVAM EDEN SALDIRILAR VE SİVİL KAYIPLAR

İsrail güçleri, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 16 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında, 2'si çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirirken, 18 kişi yaralandı.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarından Suzan Azzam, hayatını kaybedenlerin hafız olduğunu belirterek, "Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu. Çocuklardan ne istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sivil Eşref es-Suveyraki ise, "Öldürülenler savunmasız masum insanlardı. Vallahi hiçbir grupla bir bağlantımız yoktu. Yiyeceğimiz bir parça ekmek için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal edilen alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiği bildirildi.