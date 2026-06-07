İsrail, Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi

İsrail uçakları ön uyarı yapmadan Bayrut'un güenyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının bu sabah Hizbullah'ın İsrail’in kuzeyine roket atmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

İSRAİL İHA'LARI LÜBNAN SEMALARINDA

Öte yandan İsrail'a ait insansız hava araçları öğle saatlerinden bu yana Lübnan semalarında alçak irtifada uçuşu gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmış, İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürmüştü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetmişti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı çağrısında bulunmuştu. (AA)