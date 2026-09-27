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İsrail, Batı Şeria’daki geçişleri kapattı

İsrail güçleri, Yahudilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria’daki tüm geçiş noktalarını kapatarak ulaşımı durdurdu.

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İsrail, Batı Şeria’daki geçişleri kapattı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail’in Batı Şeria’da uyguladığı kapsamlı kapatma bugün başladı ve 3 Ekim’e kadar devam edecek.

İsrail güçleri, kapatma kapsamında Batı Şeria’daki kontrol noktalarında askeri uygulamaları artırırken, Filistinlilerin kent, belde ve köyler arasındaki ulaşımını da kısıtlıyor.

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Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Filistinlilerin kutsal mekanlara ulaşımı da engellenirken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının sürdüğü bildiriliyor.

BAYRAM İÇİN BİLE FİLİSTİNLİLERİN YAŞAMI ABLUKADA

İsrail, Yahudi bayramlarında Filistinlilerin günlük yaşamını ağır biçimde kısıtlayan uygulamalara başvuruyor. Batı Şeria'da kuşatmayı sıkılaştıran, kontrol noktalarındaki askeri kısıtlamaları artıran ve geçişleri kapatan İsrail güçleri, kent, belde ve köylerde yaşayan Filistinlilerin ulaşımını ve günlük yaşamını ciddi şekilde engelliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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