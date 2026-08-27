İsrail basını Netanyahu'nun gizli toplantısını ifşa etti

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Haberde ayrıca, Netanyahu'nun yürüteceği seçim kampanyasının niteliğini henüz belirleyemediği, kendi lehine sonuç veren kamuoyu araştırmalarına dahi şüpheyle yaklaştığı ve partisinin durumunun anketlere yansıyandan çok daha kötü olduğuna inandığı kaydedildi.