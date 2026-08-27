İsrail basını Netanyahu'nun gizli toplantısını ifşa etti
İsrail kamu yayıncısı KAN, Netanyahu'nun basına kapalı toplantıdaki sözlerini sızdırdı. Oy kaybını itiraf eden Netanyahu'nun, "10 sandalye kaybettik, nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum. Durum değişmezse seçimi kaybedeceğiz" dediği ortaya çıktı.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde basına kapalı toplantılar düzenleyen Başbakan Binyamin Netanyahu, partisinin içinde bulunduğu tabloyu değerlendirdi.
Netanyahu'nun basına kapalı bu görüşmelerde, "10 sandalye kaybettik ve bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum." ifadelerini kullandığı ve tablonun değişmemesi durumunda iktidardaki Likud Partisinin yaklaşan seçimleri kaybedeceğini söylediği bildirildi.
Haberde ayrıca, Netanyahu'nun yürüteceği seçim kampanyasının niteliğini henüz belirleyemediği, kendi lehine sonuç veren kamuoyu araştırmalarına dahi şüpheyle yaklaştığı ve partisinin durumunun anketlere yansıyandan çok daha kötü olduğuna inandığı kaydedildi.
Gündeme gelen iddialarla ilgili KAN'a açıklamada bulunan Likud Partisi ise haberin gerçeği yansıtmadığını savundu.
Partiden yapılan resmi açıklamada, "Yalan haber. Yanlış anketlere bakıyorsunuz. Likud, Binyamin Netanyahu liderliğinde seçimleri kazanacaktır." ifadelerine yer verildi.
İsrail basınındaki bağımsız kamuoyu yoklamaları Gadi Eisenkot liderliğindeki "Yashar" Partisinin öne çıktığını ve iktidardaki Likud'un gerilediğini ortaya koyarken; sağ kanada yakın yayın organlarının anketlerinde Netanyahu lehine sonuçlar sunulmaya devam ediyor.
ANKETLERDE MUHALEFET FARK ATTI
İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Netanyahu'nun neden endişelendiğini somut verilerle ortaya koydu:
Parti dağılımı: Seçimlerin bugün yapılması halinde Gadi Eisenkot'un partisi 24 sandalye kazanırken, Netanyahu'nun Likud Partisi 19 milletvekilinde kalıyor.
Blok dengesi: Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 57 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu liderliğindeki mevcut iktidar koalisyonu 48 sandalyede kalıyor. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin sandalye sayısı ise 15 olarak ölçülüyor.
Hükümet çoğunluğu: İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli mecliste (Knesset) en az 61 milletvekilinin desteği şart koşuluyor.
Başbakanlık tercihi: "Başbakanlığa uygunluk" sorusuna katılımcıların yüzde 46'sı Eisenkot cevabını verirken, Netanyahu'ya verilen destek yüzde 35'te kaldı. Katılımcıların yüzde 19'u ise kararsız olduğunu belirtti.
YOLSUZLUK VE SAVAŞ SUÇU GÖLGESİNDE İKTİDAR
Hakkında süregelen yolsuzluk iddiaları ve Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama talebi çıkardığı 76 yaşındaki Binyamin Netanyahu, Aralık 2022'den bu yana İsrail tarihinin 'en aşırı sağcı' hükümetinin başında bulunuyor. (AA)