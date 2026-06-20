İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor: 28 ölü

İsrail ordusunun, ABD-İran mutabakatı ve ateşkes sürecine rağmen Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Gece saatlerinden itibaren ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayeti ile doğudaki Bekaa bölgesi yoğun bombardımanın hedefi oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Yukarı Nebatiye, Nümeyriyye, Şevkin, Habbuş, Kefercuz, Arabsalim, Zibdin, Secid, Mahmudiyye ve Deyr Zehrani başta olmak üzere çok sayıda yerleşim birimine hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sırasında Nebatiye çevresinde de topçu atışları gerçekleştirildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arabsalim beldesine düzenlenen bombardımanda 3 kişi yaşamını yitirirken, Deyr Zehrani’deki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Düveyr beldesinin girişinde seyir halindeki bir motosikletin insansız hava aracıyla vurulması sonucu da 1 kişi öldü.

Sabah saatlerinde saldırıların kapsamı genişledi. Güneydeki Bariş beldesi hedef alınırken, düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye vilayetine bağlı Keferruman beldesi de İsrail saldırılarından nasibini aldı. Bu noktaya düzenlenen saldırıda Lübnan ordusunda görevli bir asker hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail’in doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Suhmur beldesine insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda da 1 kişinin öldüğü bildirildi.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Lübnanlı kaynaklara göre İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları gün boyunca Nebatiye ve Bekaa’daki birçok noktayı hedef almaya devam etti. Yetkililer, ABD-İran mutabakatı ve ateşkes ortamına rağmen gerçekleştirilen saldırılarda gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükseldiğini açıkladı.

Bölgede gerilim yeniden tırmanırken, saldırıların ardından çok sayıda noktada arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Lübnanlı yetkililer, uluslararası toplumdan sivillerin korunması için acil müdahale çağrısında bulundu. (AA)