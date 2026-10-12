İsrail askerleri Gazze’deki gerçekleri anlattı, Netanyahu yargılama istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki askeri operasyonlara ve ordunun hedef belirleme yöntemlerine ilişkin çarpıcı tanıklıklar içeren NAZA belgeselini hedef aldı. Belgeselde konuşan İsrail askerlerinin açıklamalarını ülkenin uluslararası itibarına zarar veren bir girişim olarak değerlendiren Netanyahu, yapımda yer alan kişiler hakkında kapsamlı bir ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.

Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada belgeseli, “İsrail Devleti’ne ve ordusuna iftira atan, yanlış, yanıltıcı ve taraflı bir kurgu” sözleriyle eleştirdi. İsrail Başbakanı, konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı'na, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'e ve Başsavcı'ya çağrıda bulundu.

Netanyahu, belgeselde konuşan kişilerin ciddi bilgi güvenliği ihlalleri, cezai iftira ve İsrail'in siyasi ve güvenlik çıkarlarına zarar verme suçlamaları kapsamında soruşturulmasını ve yargılanmasını istedi.

ASKERLERİN GAZZE TANIKLIKLARI TARTIŞMA YARATTI

NAZA belgeseli, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarında kullandığı gelişmiş hedef belirleme sistemlerini ve bu sistemlerin saldırı kararlarındaki rolünü mercek altına alıyor. Yapımda konuşan İsrail askerleri, şüpheli militanların tespit edilmesi ve hedef alınması sürecinde çeşitli teknolojik sistemlerden yararlanıldığını, bunların bazılarının yapay zekâ destekli olduğunu anlatıyor.

Askerlerin tanıklıklarına göre, belirlenen hedeflere yönelik bazı saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybedebileceği önceden biliniyordu. Belgeselin merkezindeki iddia, İsrail ordusunun hedef olarak belirlediği kişileri öldürmek amacıyla düzenlediği operasyonlarda yüksek sayıda sivil kaybını göze aldığı ve bu risk bilinmesine rağmen saldırıları gerçekleştirdiği yönünde.

Bu anlatımlar, Gazze'deki askeri operasyonlarda hedeflerin nasıl seçildiği, yapay zekâ destekli sistemlerin karar süreçlerinde nasıl kullanıldığı ve öngörülen sivil kayıplarının saldırı kararlarını ne ölçüde etkilediği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

BELGEYİ HAZIRLAYANLAR HEDEFTE

Netanyahu'nun tepkisinde öne çıkan nokta, belgeselde dile getirilen sivil ölümleri iddialarının araştırılmasına yönelik bir çağrı yapmaması oldu. İsrail Başbakanı, açıklamasında bunun yerine askeri operasyonlar hakkında bilgi veren belgesel katılımcılarının cezai sorumluluk kapsamında incelenmesini istedi.

Böylece tartışma, Gazze'deki saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiğine ilişkin asker anlatımlarının yanı sıra, bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının sonuçlarına da taşındı.

NAZA belgeseli, İsrail ordusunun hedef belirleme mekanizmalarını, yapay zekâ kullanımını ve sivil kayıplarının önceden öngörüldüğü saldırılara ilişkin karar süreçlerini sorguluyor. Netanyahu ise yapımın içeriğini reddederek belgeselde konuşan kişiler hakkında soruşturma ve yargılama sürecinin başlatılmasını talep ediyor.