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Halk TV Dünya İsrail anlaşmaya karşı: Tahran için zafer, imzalamamak daha iyi

İsrail anlaşmaya karşı: Tahran için zafer, imzalamamak daha iyi

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın Tahran açısından önemli bir siyasi kazanım anlamına gelebileceği yorumları öne çıktı.

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İsrail anlaşmaya karşı: Tahran için zafer, imzalamamak daha iyi

İsrailli siyasi uzmanlar ve analistler, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşmanın, Tahran için siyasi bir zafer olduğunu düşünüyor.

İsrailli gazeteci Ben-Dror Yemini, Israel Hayom gazetesindeki yazısında, olası bir anlaşmanın ABD'nin daha güçlü ve daha radikal bir İran yönetimini dolaylı olarak tanıması anlamına gelebileceğini ileri sürdü.

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Yemini, İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki müttefik gruplarına ilişkin konular çözülmeden varılacak bir uzlaşının İran'da siyasi başarı olarak değerlendirileceğini savundu.

Ayrıca İran'ın bölgesel etkisinin devam edeceğini öne süren Yemini, İsrail'in karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin de süreceğini iddia etti.

İsrail'in son yıllarda yürüttüğü askeri operasyonlara da değinen Yemini, Gazze'deki savaşın ve İran'a yönelik saldırıların hedeflenen sonuçları vermediğini belirtti.

CASPİT: ASKERİ BAŞARILAR SİYASİ SONUÇ GETİRMEDİ

Siyasi analist Ben Caspit ise Maariv gazetesindeki değerlendirmesinde, İsrail'in Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı elde ettiği askeri başarıların siyasi kazanımlara dönüşmediğini savundu.

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Caspit, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump yönetimine aşırı bağımlı hale geldiğini öne sürerek, bunun İsrail açısından stratejik bir zafiyet yarattığını ifade etti.

İran'ın önemli ölçüde zayıflamış olmasına rağmen ayakta kalmayı başardığını belirten Caspit, bunun Tahran yönetiminin kendine güvenini artırmış olabileceğini söyledi.

ASHKENAZİ: ASIL KAZANAN İRAN OLABİLİR

İsrailli siyasi analist Avi Ashkenazi de İsrail hükümetinin müzakerelerin içeriğine etkide bulunamadığını savundu.

Ashkenazi, anlaşmanın ardından İran'ın ekonomik açıdan rahatlayabileceğini ve yaptırımların hafifletilmesi durumunda bölgedeki müttefiklerine daha fazla destek sağlayabileceğini öne sürdü.

İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların ardından ortaya çıkan siyasi tabloyu eleştiren Ashkenazi, mevcut süreçte en büyük kazancı İran'ın elde ettiğini iddia etti.

"KÖTÜ BİR ANLAŞMADANSA ANLAŞMAYA VARMAMAK DAHA İYİ"

Haaretz gazetesi analisti Zvi Bar'el de "İran hayatta kalmakla yetinmiyor süper güç olmayı arzuluyor" başlıklı yazısında, "kötü bir anlaşma imzalamaktansa anlaşmaya varmamanın daha iyi olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

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Mutabakat zaptının nihai bir anlaşma değil müzakerelerin temelini oluşturacak ilke ve prosedürleri içeren bir belge niteliğinde olduğunu vurgulayan Bar'el, balistik füze programı ile İran'ın vekilleri konusunun hiç bir aşamada görüşülmesinin beklenmediğini öne sürdü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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