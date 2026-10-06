İsrail ABD olmadan İran'a saldırı hazırlığı yapıyor

Israel Hayom gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, ABD ile İsrail ordularının askeri ve operasyonel alanda yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü kaydetti. Söz konusu yakın koordinasyona rağmen İsrail ordusunun İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğunu belirten askeri kaynaklar, planlamaların merkezinde Tahran yönetiminin nükleer programının olduğunu söyledi.

İSRAİL ORDUSU TEK BAŞINA SALDIRI SENARYOSUNA HAZIRLANIYOR

Israel Hayom gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, ABD ile İsrail ordularının askeri ve operasyonel alanda yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü kaydetti. Söz konusu yakın koordinasyona rağmen İsrail ordusunun İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğunu söyleyen askeri kaynaklar, bu hazırlığın ABD'nin katılımı olmaksızın yapılabilecek bir saldırı ihtimaline yönelik olduğunu belirtti.

PLANLAMALARIN MERKEZİNDE İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI VAR

İsrailli askeri kaynaklar, planlamaların merkezinde Tahran yönetiminin nükleer programının olduğunu belirtti. Haberde, İsrail ordusunun İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğu aktarıldı. Askeri kaynaklar, bu senaryoya yönelik planlamaların İran'ın nükleer programına odaklandığını ifade etti.

ARA SEÇİMLER ÖNCESİ SALDIRI OLASILIĞI DÜŞÜK

Haberde, ABD ve İsrail'in kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi İran'a karşı bir saldırı girişiminde bulunmasının olası olmadığı değerlendirmesine de yer verildi. İran'a ilişkin gelişmelerin ABD'nin siyasi dinamikleriyle, özellikle de kasımdaki ara seçimlerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim öncesi küresel petrol fiyatlarında ani bir artış yaşanmasını istemeyeceği hatırlatıldı.

ABD VE İSRAİL 28 ŞUBAT'TA SALDIRI BAŞLATMIŞTI

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. 7 Temmuz'dan sonra ise İran'ın güney kıyıları yoğun saldırıların hedefi olmuştu. Haberde, İsrail ordusunun İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğu belirtildi.

AA