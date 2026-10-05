İsrail 3 yıldır her türlü hukuku çiğniyor: Batı Şeria'da 63 bin saldırı

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen yaklaşık üç yıllık dönemde İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre bu dönemde İsrail askerlerinin 48 bin 174, İsrailli gaspçıların ise 14 bin 742 saldırısı kayda geçti. Böylece toplam saldırı sayısı 62 bin 916'ya ulaştı.

Saldırıların en yoğun görüldüğü bölgeler arasında 10 bin 840 saldırıyla El Halil, 10 bin 594 saldırıyla Ramallah-El-Bire, 10 bin 261 saldırıyla Nablus ve 7 bin 315 saldırıyla Kudüs yer aldı.

68 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan açıklamada İsrail askerleri, 7 Ekim 2023 saldırısından sonra 66 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin topraklarına ve mülklerine yönelik saldırılarda bin 182 kundaklama olayı kaydedildi.Yaklaşık 100 bini zeytin ağacı olmak üzere toplam 147 bin 111 ağacın söküldüğü veya tahrip edildiği aktarıldı.

İsrailler, köylere ve bedevi topluluklara yönelik 376 saldırı gerçekleştirdiği, hayvancılık temelli 211 yeni kaçak yerleşim kurduğu bildirildi.

BİN 894'Ü EV OLMAK ÜZERE 5 BİN 59 YAPI YIKILDI

Açıklamaya göre İsrail askerleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te bin 894'ü konut olmak üzere toplam 5 bin 59 yapı ve tesisi yıktı. Yıkımlarda Kudüs, 1.244 yapıyla ilk sırada yer aldı. Ayrıca 2 bin 133 yapı hakkında yıkım veya inşaatı durdurma kararı çıkarıldığı belirtildi.

64,2 BİN DÖNÜM ARAZİYE EL KONULDU

İsrail makamlarının aynı dönem içerisinde askeri el koyma emirleri ve “devlet arazisi” ilanları yoluyla 64,2 bin dönümlük Filistin toprağını müsadere ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu miktarın son 30 yılın en yüksek arazi müsaderesi olduğu ifade edildi.

15 BİN 760 YENİ YERLEŞİM BİRİMİ İÇİN İHALE

Batı Şeria ve Kudüs'te on binlerce konutluk 415 yerleşim planının hazırlandığı aktarılan açıklamada, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'teki “E1” projesi de dahil olmak üzere 15 bin 760 yeni yerleşim biriminin inşası için 97 ihale açtığı belirtildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail'in uygulamalarının mevcut fiili durumu aşarak ilhakı dayatmayı amaçlayan bir mevzuat sistemine doğru ilerlediğini savundu.