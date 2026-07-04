İspanya'nın Katalonya bölgesi, son yılların en kritik orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Girona çevresinde sabah saatlerinde başlayan yangınlar kısa sürede geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi ev ve iş yerlerinden tahliye edilirken, bölgeye askeri ekipler sevk edildi ve halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesine bağlı Girona kentinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınları kısa sürede büyüyerek çok sayıda yerleşim yerini etkisi altına aldı. İlk olarak La Bisbal d'Emporda'da başlayan alevler, daha sonra Vilademuls ve Bescano ilçelerine sıçradı.

50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınların yaklaşık 350 kilometrekarelik ormanlık alanda etkili olduğu belirtilirken, Katalonya özerk yönetimi yangınların henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Yetkililer, söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla İspanya Askeri Acil Yardım Birimi'nden yardım talebinde bulunulduğunu duyurdu.

Yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine Sivil Koruma ekipleri, yaklaşık 50 bin kişinin tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden tahliye edildiğini bildirdi. Ayrıca vatandaşlara, Barselona'dan Girona yönüne yapılacak zorunlu olmayan seyahatleri ertelemeleri çağrısında bulunuldu.

Kırsal Bölge Ekipleri, şu ana kadar yaklaşık 750 hektarlık alanın yandığını, mevcut koşulların devam etmesi halinde 10 bin hektara kadar ormanlık alanın zarar görme riski bulunduğunu açıkladı.

Girona İtfaiyesi Operasyon Şefi Ferran Garcia ise yangının mevcut söndürme kapasitesini zorladığını belirterek, alevlerin çok kısa sürede geniş alanlara yayıldığını ve yangının uzun süre etkisini sürdürebileceğini ifade etti.

Yangın nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatılırken, bölge halkına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yoğun dumandan korunmak için pencere ile kapıları kapalı tutmaları yönünde uyarılar yapıldı. (AA)