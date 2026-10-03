İspanya'da meclis kiracıları koruyan düzenlemeleri reddetti: Halk sokağa çıktı

İspanya'da giderek büyüyen konut krizine çözüm getirmek amacıyla hazırlanan hükümet paketleri parlamentoda engellendi. Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki azınlık hükümetinin kiracıları korumayı hedefleyen iki kararnameyi kabul ettirememesi, ülke genelindeki barınma sorununu yeniden siyasi gündemin merkezine taşıdı.

SENDİKADAN PROTESTO ÇAĞRISI

Parlamentodaki oylamanın ardından Kiracılar Sendikası, bugün Madrid başta olmak üzere 50'den fazla kentte protesto çağrısı yaptı. Başkentte eylemciler yaklaşık bir haftadır Puerta del Sol Meydanı'nda çadır kuruyor. Göstericilerin öğle saatlerinde Madrid'in farklı noktalarından yürüyerek Cibeles Meydanı'nda bir araya gelmesi bekleniyor.

Kiracılar Sendikası, parlamentodaki kararın ardından yayımladığı açıklamada, halkın konut talepleriyle siyasi partilerin Meclis'teki tutumları arasında "onarılamaz bir kopukluk" bulunduğunu savundu. Protestoların, yalnızca kira fiyatlarına değil, evden çıkarılma ve konutun yatırım aracına dönüşmesine yönelik öfkeyi de yansıttığı belirtildi.

SANCHEZ HÜKÜMETİNE MECLİS DARBESİ

350 sandalyeli İspanya Meclisi'nde 147 vekile sahip olan Sánchez hükümeti, yasaları geçirebilmek için küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Konut paketinin kaderini belirleyen partilerden biri ise Katalonya'nın bağımsızlığını savunan Junts oldu.

Mecliste yedi sandalyesi bulunan Junts, hükümetin hazırladığı düzenlemelere destek vermedi. Parti, kira ve tahliye kısıtlamalarının konut arzını azaltarak fiyatları daha da yükseltebileceğini savundu. Junts, düzenlemelerin hedeflenenin aksine kiralık konut sayısını düşürebileceğini ve dar gelirli kesimin konuta erişimini zorlaştırabileceğini belirtti.

Oylama sonucunda ilk kararname 178'e karşı 172 oyla reddedildi. İkinci kararname de parlamentodan geçemedi. Böylece hükümetin acil konut paketinin önemli bölümü yürürlüğe giremedi.

87 YAŞINDAKİ KADININ TAHLİYESİ OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Krizde dönüm noktası ise 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın Madrid'deki evinden tahliye edilmesi oldu.

Abascal, yaklaşık 70 yıldır aynı dairede yaşıyordu. Gayrimenkul ve yatırım şirketinin mülkü satın almasının ardından kira sözleşmesi konusunda anlaşmazlık çıktı. İspanyol basınındaki haberlere göre kira bedelinin yaklaşık yüzde 275 artırılmak istenmesi üzerine yaşlı kadının evden çıkarılması, ülke genelinde büyük tepki yarattı.

KONUT KRİZİNİN SEMBOLÜNE DÖNÜŞTÜ

Tahliye sırasında Abascal'ın sedyeyle evden çıkarılması görüntüleri sosyal medyada ve İspanyol basınında geniş yer buldu. Yaşananlar kısa sürede konut krizinin sembolüne dönüştü.

Toplumsal tepkinin ardından mülk sahibiyle Abascal arasında anlaşmaya varıldı ve yaşlı kadının önceki koşullara yakın bir kira düzenlemesiyle evine dönmesinin önü açıldı. Ancak olay, İspanya'da milyonlarca kiracının karşı karşıya olduğu barınma sorununu yeniden gündeme taşıdı.

DÜZENLEMELER NE İÇERİYORDU?

Parlamentoda reddedilen paket, özellikle kırılgan durumdaki kiracıların korunmasına yönelik bir dizi önlem içeriyordu.

Düzenlemeler arasında süresi dolan kira sözleşmelerinin otomatik olarak yenilenmesi, kırılgan durumdaki kiracıların tahliyelerinin 2030'a kadar sınırlandırılması ve mevcut sözleşmelerde kira dondurma uygulamasının iki yıl uzatılması bulunuyordu.

Hükümet ayrıca kısa dönemli kiralamalara yönelik daha sıkı kurallar getirmeyi ve konut piyasasında yatırım amaçlı faaliyet gösteren büyük fonların etkisini sınırlandırmayı planlıyordu.

"KİRALAR SON 10 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI"

İspanya'daki öfkenin arkasında yalnızca tahliyeler değil, hızla yükselen konut maliyetleri bulunuyor.

Idealista verilerine göre ülkede ortalama kira fiyatları son 10 yılda neredeyse iki katına çıktı. Konut satış fiyatları da aynı dönemde yaklaşık yüzde 90 yükseldi. İspanya Gençlik Konseyi verilerine göre ortalama kira yaklaşık 1.176 euroya ulaşırken, bu tutar genç bir çalışanın ortalama maaşının yüzde 98,7'sine denk geliyor.

Bu tablo özellikle gençlerin ailelerinden ayrılmasını zorlaştırırken, konut krizini İspanya'nın en önemli toplumsal sorunlarından biri haline getirdi.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Meclis oylaması Sánchez hükümeti üzerindeki siyasi baskıyı da artırdı.

Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Alberto Núñez Feijóo, hükümetin konut paketinin reddedilmesinin ardından erken seçim çağrısını yineledi. Feijóo, Sánchez'in artık ne parlamentoda ne de sokakta yeterli desteğe sahip olduğunu savunarak 2027'de yapılması planlanan genel seçimlerin öne çekilmesini istedi.

İspanya'da genel seçimlerin normal takvimi 2027 olsa da konut krizinin siyasi sonuçları şimdiden tartışılmaya başlandı. Sánchez hükümetinin Meclis'te çoğunluğa sahip olmaması, benzer yasaların gelecekte nasıl geçirileceği konusunda da soru işaretleri yaratıyor.