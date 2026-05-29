İspanya lideri Sanchez'den operasyonlara 'enflasyon' yanıtı: Vatandaşlarımız kazanmaya devam ediyor

İspanya'da son dönemde İsrail’e yönelik sert eleştirileri ve yarım milyon sığınmacıya yasal statü tanıyan göçmen politikasıyla dikkatleri üzerine çeken Başbakan Pedro Sanchez, partisinin genel merkezine düzenlenen 12 saatlik polis baskınının ardından sessizliğini bozdu. Sanchez, hakkındaki iddialara ve medyada yükselen eleştirilere ülkenin ekonomik başarıları ve enflasyon verileri üzerinden yanıt verdi.

GENEL MERKEZDE ARAMA

İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’deki genel merkezi, Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz’ın talimatıyla hareket eden Guardia Civil’e bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekipleri tarafından arandı. Yaklaşık 12 saat süren bu baskın, Sanchez’in eşi ve kardeşi ile eski başbakan Luis Rodriguez Zapatero’yu da kapsayan geniş çaplı bir yolsuzluk soruşturmasının parçası olarak gerçekleşti.

Başbakan Sanchez, adalete tam destek mesajı vererek, "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Herhangi bir usulsüzlük varsa, gerekli önlemler alınacaktır. Soruşturmanın ciddiyetini küçümsemiyorum, adalet sistemiyle tam işbirliği içindeyiz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR'

Sanchez, kendisine ve yakın çevresine yöneltilen suçlamaların yarattığı siyasi baskıya karşı hükümetinin ekonomi politikalarını öne çıkaran açıklamada bulundu.

Muhalefetin ve basının eleştirilerini "medya gürültüsü" olarak nitelendiren İspanya Başbakanı, enflasyon ve maaş artış oranlarını paylaşarak halka seslendi:

"İspanya'da ortalama maaş, 2018 ile 2024 yılları arasında yüzde 23 artarak enflasyonun üzerinde bir performans gösterdi. Düşük maaşlar ise yüzde 42 oranında yükseldi ve enflasyon artışının iki katına ulaştı. Medya gürültüsüne karşın, bu ülkenin gerçeği: Bu hükümetin politikaları sayesinde satın alma gücü kazanmaya devam eden vatandaşlar."

FİLİSTİN ÇIKIŞI VE GÖÇMENLERE OTURMA İZNİ

Hükümet, yakın zamanda yürürlüğe koyduğu bir düzenlemeyle, 31 Aralık 2025'ten önce ülkeye giriş yapmış yaklaşık 500 bin belgesiz sığınmacı ve göçmene yasal statü ve oturma izni sağlayarak büyük bir insani hamleye imza attı.

Aynı zamanda Orta Doğu'daki krizde İsrail karşıtı duruşuyla batılı liderler arasında sivrilen Sanchez, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının arkasında duruyor.

Gazze'deki duruma ilişkin sert eleştirilerini sürdüren Başbakan, şu sözlerle uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu:

"Gazze'de tüm insani yardımların girişinin garanti edilmesini, ateşkese saygı gösterilmesini ve barışçıl birlikte yaşam için siyasi bir çözüme odaklanılmasını istiyoruz. İspanya, ilk günden itibaren Hamas'ın saldırılarını kınadı ama aynı zamanda İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini de kınadı. Bu savaş Orta Doğu'yu ve İsrail'i çok daha güvensiz yapıyor. Talebimiz savaşı bitirmek ve uluslararası hukukla barış ufkunu açmaktır. Filistin'in de İsrail gibi mevcudiyet hakkı vardır."