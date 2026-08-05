Yüzerek İspanya'ya ulaşmışlardı! Bakan, 70 bin göçmenin geri döndüğünü açıkladı

Fas kıyılarından yüzerek ve ilkel deniz araçlarıyla İspanya'nın Ceuta bölgesine ulaşan yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakını geri döndü. Geçişler sırasında 75 kişi hayatını kaybederken, İspanya'da kalan göçmenler için iade süreci gündeme geldi. Kriz nedeniyle Avrupa'da sınır güvenliği yeniden tartışılmaya başlandı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göç hareketliliğine ilişkin son verileri paylaştı.

İADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Marlaska, Ceuta'ya yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını, bunların yaklaşık 70 bininin daha sonra Fas'a döndüğünü açıkladı. İspanya'da kalan göçmenlerle ilgili işlemlerin sürdüğünü belirten Bakan, yasal şartların oluşması halinde bu kişilerin ülkelerine iade edileceğini söyledi. Bakan ayrıca, tehlikeli geçişler sırasında 75 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

SINIR GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI BÜYÜDÜ

Göç krizi, binlerce kişinin Fas kıyılarında toplanmasının ardından başladı. Göçmenler, Ceuta'ya ulaşabilmek için denize girerek yüzdü, can simitleri ve şişme botlar kullandı. Bazıları ise sınır tellerini aşmaya çalıştı. Kısa sürede on binlerce kişinin İspanya toprağına ulaşması, Avrupa Birliği'nde güvenlik ve göç politikalarını yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.

İTALYA SINIR KONTROLLERİNİ DEVREYE ALMIŞTI

Yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Toplantıda dış sınırların korunması, düzensiz göçün önlenmesi ve geri gönderme süreçlerinin hızlandırılması ele alınırken, İtalya da artan göç baskısı nedeniyle İspanya ile olan sınırlarında kontrolleri yeniden devreye aldı. Avrupa genelinde göç hareketliliğinin yeni bir krize dönüşmesinden endişe duyulurken, Ceuta'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

(DHA)