Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya İranlı hackerlar Obama’nın hesabına sızdı! Washington harekete geçti

İranlı hackerlar Obama’nın hesabına sızdı! Washington harekete geçti

İranlı hackerlar, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir personel hesabı ile eski Başkan Barack Obama’nın uzun süredir aktif olmayan sosyal medya hesabını hedef alarak siber saldırı gerçekleştirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İranlı hackerlar Obama’nın hesabına sızdı! Washington harekete geçti

ABD, İran merkezli olduğu değerlendirilen siber tehdit aktörlerinin hedef aldığı geniş kapsamlı bir dijital saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Güvenlik kaynaklarına göre, operasyonun ilk aşamasında ABD Uzay Kuvvetleri’nde görev yapan John Bentivegna’ya ait kişisel sosyal medya hesabına yetkisiz erişim sağlandı.

İran bağlantılı hackerlar ifşa etti: ABD askerlerinin bilgileri sızdırıldıİran bağlantılı hackerlar ifşa etti: ABD askerlerinin bilgileri sızdırıldı

HESAP GERİ ALINDI

İranlı hackerlar Obama’nın hesabına sızdı! Washington harekete geçti - Resim : 2

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Hesap üzerinden yapılan paylaşımlarda, Vietnam Savaşı döneminde psikolojik yayınlarıyla bilinen Hanoi Hannah figürüne atıf yapan görseller ve yapay zekâ üretimi içerikler yer aldı. Paylaşımların, İran bağlantılı siber grupların bilinen propaganda yöntemleriyle benzerlik taşıdığı ifade edildi.

Siber güvenlik birimlerinin müdahalesiyle hesap kısa sürede geri alınsa da içeriklerin bir süre çevrim içi kaldığı bildirildi.

HESAP ÜZERİNDEN PAYLAŞIM YAPTILAR

İranlı hackerlar Obama’nın hesabına sızdı! Washington harekete geçti - Resim : 4

Aynı saldırı zincirinin ikinci aşamasında ise, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminden kalan ve uzun süredir kullanılmayan bir Instagram hesabının da İran bağlantılı hackerlar tarafından hedef alındığı ortaya çıktı.

Uluslararası siber güvenlik raporlarına göre, saldırganlar ele geçirdikleri hesap üzerinden yapay zekâ destekli propaganda içerikleri paylaşarak dikkat çekti. Paylaşımlarda ABD iç siyasetine ve küresel güç dengelerine yönelik mesajlar yer aldı.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Özellikle bazı gönderilerde yer alan sert siyasi ifadeler, soruşturmanın kapsamını genişletti. ABD’li yetkililer, saldırıların tekil bir olaydan ziyade koordineli bir dijital etki operasyonu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayın arkasında İran bağlantılı aktörlerin bulunduğuna dair değerlendirmeler güçlenirken, Washington yönetimi siber saldırının kaynağının kesin olarak teyit edilmesi için çok uluslu teknik inceleme başlattı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
ABD Sosyal Medya Başkan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro