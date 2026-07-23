İran'ın Körfez saldırılarındaki başarısının sırrı Rusya mı? İstihbarat raporları gündem yarattı

İran'ın Körfez bölgesindeki ABD istihbarat hedeflerine düzenlediği insansız hava aracı saldırılarıyla ilgili dikkat çeken yeni iddialar ortaya çıktı. Reuters'a konuşan konuya yakın dört kaynağa göre, ABD'li istihbarat birimleri Rusya'nın operasyonlarda rol oynayıp oynamadığını kapsamlı şekilde inceliyor. İncelemede, Moskova'nın hedefleme verisi paylaşmış ya da İran'a daha gelişmiş İHA teknolojileri sağlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak yetkililer, şu aşamada bu iddiaları kesin olarak doğrulayacak bir bulguya ulaşılmadığını vurguladı.

Kaynaklar, saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının hedefleri yüksek hassasiyetle vurmasının ve Rusya'nın uzun yıllardır İran'ın savunma sanayisine teknik destek vermesinin şüpheleri artırdığını ifade etti. Daha önce bazı uluslararası medya kuruluşları da Rusya'nın İran'ın Körfez'deki ABD hedeflerine yönelik operasyonlarına istihbarat desteği verdiğini öne sürmüş, ABD'li bazı yetkililer bu bilgilerin doğru olduğunu doğrulamıştı.

EN AZ İKİ CIA TESİSİ HEDEF ALINDI

Mart ayında gerçekleştirilen saldırılarda en az iki CIA tesisinin hedef alındığı bildirildi. Bu noktalardan biri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan CIA istasyonu olurken, diğer tesisin Irak'ın doğusunda bulunduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakları, hedef alınan tesis sayısının ikiden fazla olabileceğini ancak toplam sayının 12'nin altında kaldığını aktardı. Diğer tesislerin konumları ise operasyonel güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

ŞAHİD İHA'LARINDA RUS TEKNOLOJİSİ Mİ KULLANILDI?

Körfez bölgesinde görev yapan ve istihbarat değerlendirmelerine erişimi bulunan iki Batılı yetkili, Riyad'daki saldırıda İran'ın kullandığı Şahid tipi insansız hava araçlarının Rusya tarafından geliştirilen teknolojilerle güçlendirilmiş versiyonlarının kullanılmış olabileceğini söyledi.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre saldırı iki aşamalı gerçekleştirildi. İlk İHA, büyükelçilik binasının dış cephesindeki nispeten zayıf bir noktada açıklık oluşturdu. Ardından ikinci İHA bu noktadan binanın içine girerek infilak etti. Patlamaya rağmen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

KOMETA-M SİSTEMİ MERCEK ALTINDA

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, Rusya'nın İran'a Kometa-M adı verilen uydu navigasyon sistemi sağlayarak Şahid-136 tipi kamikaze İHA'ların hedef hassasiyetini önemli ölçüde artırmış olabileceğini öne sürdü.

Uzmanlara göre Kometa-M sistemi, standart uydu yönlendirme sistemlerine kıyasla elektronik karıştırmaya karşı daha dayanıklı çalışıyor ve hedefe isabet oranını belirgin şekilde yükseltiyor. Bu nedenle söz konusu teknolojinin saldırılardaki başarının arkasındaki temel unsurlardan biri olabileceği değerlendiriliyor.

İSTİHBARAT RAPORLARI İHTİMALLERİ İNCELİYOR

Batılı bir istihbarat servisince hazırlanan iç değerlendirme raporunda, Rusya'nın Körfez'deki CIA tesislerinin hedef alınmasında rol oynamış olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Buna karşın ABD'li bazı analistler daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bu görüşe göre İran'ın asıl hedefi doğrudan CIA istasyonu değil, ABD Büyükelçiliği binası olabilir. Analistler, CIA tesisinin aynı yerleşke içinde bulunması nedeniyle vurulmasının tesadüfi gerçekleşmiş olabileceği ihtimalinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Böylece Washington'daki incelemelerde hem Rusya'nın olası katkısı hem de saldırının gerçek hedefi üzerindeki belirsizlik korunuyor.