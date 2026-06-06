İran'ın füzeleri ABD'nin operasyon merkezini vurdu! Savaşın gizlenen bilançosu ortaya çıktı

İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan son çatışmalara ilişkin dikkat çekici bir iddia Amerikan savunma çevrelerinden geldi. Virginia merkezli ABD Hava-Uzay Kuvvetleri Derneği'nin yayımladığı dergide yer alan habere göre, Ortadoğu'daki hava harekâtlarının koordinasyonunda kritik rol oynayan Birleşik Hava Operasyonları Merkezi (CAOC), İran'ın füze saldırılarında ciddi hasar gördü.

Konuya hakim üst düzey bir ABD'li yetkilinin aktardığı bilgilere göre İran, çatışmaların ilk günlerinde Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nü yoğun şekilde hedef aldı. Üs içerisinde bulunan ve ABD'nin bölgedeki hava operasyonlarının planlanması ile yönetilmesinden sorumlu CAOC'un saldırılar sırasında birçok kez doğrudan vurulduğu öne sürüldü.

KOMUTA ÜSSÜ DEVRE DIŞI KALDI

İddialara göre alınan isabetler sonrasında merkezin operasyonel kabiliyeti önemli ölçüde zarar gördü ve tesis görevlerini sürdüremez hale geldi. Ancak ABD ordusunun böyle bir senaryoya önceden hazırlandığı belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Washington yönetimi, İran'ın kritik komuta merkezini hedef alabileceği ihtimalini savaş başlamadan önce değerlendirdi. Bu nedenle bölgedeki hava harekâtlarının yönetimi kademeli olarak ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'ne kaydırıldı.

Ayrıca çatışmalar öncesinde El Udeid'de görev yapan çok sayıda askeri personelin de farklı noktalara sevk edildiği, böylece olası saldırıların etkisinin azaltılmasının amaçlandığı ifade edildi.

ABD'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Amerikan yönetimi, komuta merkezinin uğradığı hasar hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Haberde, CENTCOM'a yöneltilen soruların da yanıtsız bırakıldığı kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar boyunca yalnızca İsrail'i değil, bölgedeki Amerikan askeri varlığını da hedef almıştı. İran güçlerinin, savaş süresince füze ve insansız hava araçlarıyla yaklaşık 100 ayrı saldırı dalgası gerçekleştirdiği belirtildi.