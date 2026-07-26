İran'dan Ukrayna'ya sert mesaj: Bu saldırı cevapsız kalmayacak

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıyla ilgili konuştu.

''İRAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI HER ZAMAN KULLANACAKTIR''

Nikzad, saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın düşüncesizce eylemi cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.



Nikzad, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde İran’ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli adımların atılacağını vurguladı. Açıklamasında, ülkesinin meşru müdafaa hakkını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanmaya devam edeceğini ifade etti. Nikzad açıklamasında saldırının ardından İran’ın gerekli değerlendirmeleri yaptığını belirterek, ülkesine yönelik bu tür eylemlere karşı kararlı bir tutum sergileneceği mesajını verdi.

(DHA)