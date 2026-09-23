İran'dan Trump'ın BM konuşmasına yanıt: Çaresizliğinin göstergesi

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında dile getirdiği tehditlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Trump'ın "İran'ı bombalama" yönündeki sözleri değerlendirildi ve bu ifadelere doğrudan yanıt verildi.

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Trump'ın tehditlerinin "çaresizliklerini" gösterdiğini öne sürdü. Genelkurmay, söz konusu tehditlerin ABD'nin içinde bulunduğu stratejik açmazı yansıttığını belirtti. Açıklamada, bu tür bir söylemin güçten değil, stratejik sıkışmışlıktan kaynaklandığı savunuldu.

ABD'NİN 'STRATEJİK AÇMAZI'

Genelkurmay'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu söylem, İran milletine yönelik saldırganlığı göz önüne alındığında ABD'nin içinde bulunduğu stratejik açmazı yansıtmaktadır. Amerikan ordusundaki erozyon dikkate alındığında, asılsız iddiaların ve tehditlerin tekrarlanması güç değil, stratejik çaresizlik göstergesidir."