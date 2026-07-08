İran'dan Trump'a yanıt: "Cüretin varsa, gel!"

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Trump, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılara değinerek, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." dedi.

"İRAN 47 YILDIR ZORBALIK YAPIYOR"

İran'ın bölgedeki eylemlerini sert sözlerle eleştiren Trump, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, "İran 47 yıldır Ortadoğu'da zorbalık yapıyor. Onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu akşam İran'ı vurabiliriz. Dün vurduk, bugün de büyük ihtimalle vuracağız. İranlılar dün akşam gemilerimize saldırdı. Biz de onlara sağlam bir cevap verdik. İranlılar akılları yokmuş gibi davranıyorlar. İran'da nihayetinde bir rejim değişikliği oldu. Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar, yalan söylüyorlar, 47 yıl boyunca hiçbir başkan bu konuda hiçbir şey yapmadı" dedi. Gerekirse köprüleri ve elektrik santrallerini bir günde yıkabileceklerini söyleyen Trump, "İran 47 yıl boyunca askerlerimizi öldürdü, yol kenarı bombaları attılar. İran ile anlaşma devam eder mi emin değilim. Onlara en üst seviyede saldırmıyoruz. 1 günde köprülerini ve elektrik santrallerini yıkabiliriz. Yapmıyoruz ama eğer mecbur kalırsak yaparız. Dün akşam saldırırken Hark Adası'na saldırmayın belki orayı alabiliriz dedim. Bizden önce zaman istediler daha sonra füze atmaya başladılar. Anlaşmaya uymuyorlar, onursuz insanlar. Ben hayatım boyunca anlaşma yaptım onlarla anlaşabileceğimizi düşünmüyorum. Abluka tekrar gelebilir." ifadelerini kullandı.

İRAN ORDUSUNDAN "CEHENNEM" UYARISI

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Trump'ın bu tehditlerine İran İslam Cumhuriyeti Ordu Genelkurmay Başkanı ve Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari'den yanıt geldi. Devlet televizyonunda bir programa katılan Seyyari, ABD'nin İran sahillerine tek bir deniz piyadesi dahi çıkarma cüretini gösteremediğini hatırlattı. Seyyari, "Burası İran'dır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu; iradeli, inançlı ve velayet bilincine sahip insan kaynağıyla, İslam Devrim Muhafızları Ordusu, emniyet güçleri, Besic ve elbette halkla birlikte sahada öylesine güçlü ve sarsılmaz bir şekilde hazırdır ki düşman artık İran sahillerine asker çıkarma fikrini aklından bile geçiremeyecektir. Düşman bilir ki eğer böyle bir ahmaklığa kalkışırsa, bir daha asla çıkamayacağı bir cehenneme adım atmış olur. Söz veriyorum, düşman ne kadar slogan atarsa atsın, sahillerimize asker çıkarma cüretini gösteremeyecektir." dedi.

"CÜRETİN VARSA GEL"

Konuşmasının sonunda ABD Başkanı Trump'a seslenen Amiral Seyyari, Trump'ın açıklamalarının sadece kendi askeri varlığını kanıtlama çabası olduğunu ileri sürdü. İran'ın cevabının net olduğunu belirten Seyyari, "ABD Başkanı'nın tüm bu açıklamaları, İran sahillerinde askeri varlık göstermesinin önünde hiçbir engel olmadığını kanıtlamak içindir. Bizim cevabımız ise nettir: 'Eğer cüretin varsa, gel!' Bugün teknoloji ve askeri teçhizat açısından düşmanın gerisinde olabiliriz ancak sahip olduğumuz her şeyin kendimize ait olmasıyla gurur duyuyoruz. Tüm eksikliklerimizi kapatmak için çabalıyoruz ve yakın gelecekte en üstün teknolojilere ulaşacağız. Vatanseverlik, namus ve memleket sevgisi bakımından ise hiçbir ülkeyle kıyaslanamayız; düşman planlarını uygulama cüretini kesinlikle bulamayacaktır." şeklinde konuştu.