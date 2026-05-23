İran’dan Trump’a sert savaş tehdidi! “İlk günden daha acı olacak”

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’i Tahran’da ağırladı. Görüşmede bölgesel gelişmeler, ateşkes süreci ve ABD ile yaşanan gerilim masaya yatırılırken, Kalibaf’ın Washington yönetimine yönelik sert açıklamaları dikkat çekti.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kalibaf, İran’ın haklarını savunma konusunda geri adım atmayacağını belirterek ABD’yi “güvenilmez taraf” olarak niteledi.

"ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes süreci boyunca kapasitesini yeniden güçlendirdiğini vurgulayarak, “Trump’ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak” ifadelerini kullandı.

ABD’nin geçmişte müzakere süreci devam ederken İran’a saldırı düzenlediğini söyleyen Kalibaf, Washington yönetiminin şimdi de Pakistan’ın arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesi ihlal ettiğini savundu. ABD’nin İran’a karşı deniz ablukası uyguladığını öne süren Kalibaf, Washington’un şu anda bu ablukayı kaldırmak için girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

İranlı yetkili, ülkesinin ve halkının baskı altında karar vermeyeceğini belirterek, “İran milleti haklarından vazgeçmeyecek” mesajı verdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ise görüşmede İran halkının geleceği için iyi dileklerini iletti. Munir’in, bölgesel istikrar ve ilişkilerin sürdürülmesine yönelik temennilerini paylaştığı aktarıldı. (AA)