İran'dan Tom Barrack'a zehir zemberek Dünya Kupası vizesi yanıtı!

ABD’nin 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında İran Milli Futbol Takımı oyuncularına vize işlemlerini tamamladığını açıklamasının ardından diplomatik gerilim tırmandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, sürecin Ankara’daki ABD Büyükelçiliği üzerinden yürütüldüğünü belirterek ekibini övdü. Barrack sosyal medya hesabından "ABD'deki FIFA Dünya Kupası yolunda İran milli futbol takımı için vizeleri işleme konulmasında yaptıkları çalışma için Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki olağanüstü ekibimizle gurur duyuyoruz. Spor sınırları aşar; dünyanın dört bir yanından gelen rakipleri ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

İRAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Ancak bu açıklama, İran tarafından sert bir çıkışla karşılık buldu. İran’ın Türkiye Büyükelçiliği, Barrack’ın sözlerine tepki göstererek ABD’nin tutumunu “FIFA kurallarını ihlal eden ve ev sahibi ülke yükümlülükleriyle çelişen bir yaklaşım” olarak nitelendirdi.

Büyükelçilik "Kendinizi övmenizle, FIFA kurallarını ihlal eden ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahibi yükümlülüklerini çiğneyen davranışları aklamanız mümkün değil. Neden, herhangi bir milli futbol takımının ayrılmaz bir parçası olan yönetim ve idari personelin büyük bir kısmına, teknik danışmanlara ve diğerlerine vize verilmediğini söylemiyorsunuz? İran milli futbol takımına yönelik kasıtlı ve ayrımcı muameleyi şimdi en üst seviyeye çıkardınız. İran ulusuna karşı kaprisli düşmanlığınızı spor alanına yayarak, ABD hükümeti pratikte İran milli takımının Dünya Kupası'nda normal koşullar altında ve gereksiz baskı ve stres olmadan oynama hakkından mahrum bırakmaktadır. Bu, spora yönelik en kötü biçimdeki siyasi önyargılı müdahaleyi temsil etmektedir. FIFA, ABD'yi kurallarının ihlali ve İran milli futbol takımına yönelik ayrımcı muamele nedeniyle sorumlu tutmalıdır" açıklamasıyla idari personelin ve danışmanların büyük bölümüne vize verilmediğini öne sürerek bunun “takımı bilinçli şekilde baskı altına alma girişimi” olduğunu savundu.

FIFA'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Diplomatik açıklama, Dünya Kupası öncesinde spor ile siyaset arasındaki gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıyarak turnuva hazırlıkları sürerken tartışmayı daha da büyüttü. Yaşanan karşılıklı açıklamalar, organizasyonun siyasi boyutunun yeniden tartışılmasına yol açarken, FIFA’nın nasıl bir tutum alacağı merak konusu oldu.

Öte yandan İran’a yönelik baskılar, Rusya’ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımları hatırlattı. Rusya, savaşın ardından Eurovision ve Olimpiyatlar başta olmak üzere birçok uluslararası kültür ve spor organizasyonundan men edilmiş, buna karşılık Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soykırım suçlamalarına ilişkin değerlendirmeleri bulunan İsrail’e yönelik benzer kapsamda bir yaptırım uygulanmaması, dikkat çeken bir çifte standart tartışmasını beraberinde getirmişti. İran’ın doğrudan savaşın başlatıcı tarafı olmamasına rağmen benzer baskılara maruz kaldığı yönündeki değerlendirmeler, Batılı ülkelerin spor ve kültür politikalarında siyasi tutarlılığı olup olmadığına dair eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.