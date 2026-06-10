İran'dan savaş suçu tepkisi: ABD halkın su kaynağını vurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Sirik kentindeki su depolarına düzenlediği saldırılarla halkın temel yaşam ihtiyaçlarını hedef aldığını belirterek, saldırıyı “açık bir savaş suçu” olarak nitelendirdi. Bekayi, 20 binden fazla kişiye su sağlayan tesislerin vurulduğunu ve 10 köyün içme suyundan mahrum kaldığını söyledi.

“İRANLILARIN HAYAT DAMARLARINI HEDEF ALDILAR”

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre Bekayi, ABD’nin ülkenin güneyinde 20 binden fazla kişiye su sağlayan tesislere saldırdığını aktardı. Bekayi, İran’ın su depolarına yönelik saldırının “İranlıların hayat damarlarını hedef aldığını” belirtti.

“AÇIK BİR SAVAŞ SUÇU”

Bekayi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2 bin 500 metreküp kapasiteli iki su deposunun tahrip edilmesi ve 10 köyün içme suyundan mahrum bırakılması açık bir savaş suçu ve insan hakları ile uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir.”