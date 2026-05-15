İran’dan kritik Hürmüz açıklaması! "Bizimle savaşmayan geçebilir"

Küresel diplomasinin odağında bu kez Yeni Delhi vardı. BRICS toplantıları kapsamında Hindistan’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamalarla uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden Körfez’e çevirdi.

ABD ile ilişkiler konusunda sert ama kontrollü bir dil kullanan Erakçi, Tahran yönetiminin Washington’a karşı ciddi soru işaretleri taşıdığını dile getirdi. İranlı bakan, “Geçmiş deneyimler nedeniyle temkinliyiz. Ancak karşı taraftan gerçekçi bir yaklaşım gelirse diplomatik temas ihtimali değerlendirilebilir. Askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı. Askeri eylemlerle hedeflerine ulaşamazlar ancak diplomasi yolu takip ederlerse konu farklı olacak.”” dedi.

SAVAŞA KATILMAYAN ÜLKELERE YEŞİL IŞIK

Açıklamalar sırasında en kritik başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. Küresel petrol sevkiyatının can damarı olarak görülen bölgede durumun hassas olduğunu belirten Erakçi, İran’ın bölgede kontrolsüz bir tırmanış istemediğini söyledi.

İranlı bakan, doğrudan İran karşıtı askeri faaliyetlerde bulunmayan ülkelerin ticaret gemilerinin geçişinde sorun yaşamayacağını ifade etti. Bu sözler, Tahran’ın Hürmüz üzerindeki tutumunu yeniden dünya gündemine taşıdı.

Uzmanlar, İran’dan gelen bu mesajların yalnızca diplomatik bir açıklama olmadığını, aynı zamanda Washington ve müttefiklerine yönelik stratejik bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin temasının ardından gelen bu söylemler uluslararası arenada yeni bir güç mesajı olarak yorumlandı.



"ÇİN'E GÜVENİYORUZ"

Öte yandan İranlı bakan, bölgesel gerilim ve devam eden krizlere ilişkin yaptığı açıklamada, Çin’in olası diplomatik rolüne kapıyı açık bıraktı. Tahran yönetiminin çözüm arayışlarına destek verebilecek tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduğunu belirten Erakçi, özellikle Pekin yönetimine ayrı bir parantez açtı.

İranlı bakan, Çin ile ilişkilerin yalnızca ekonomik değil stratejik boyutta da güçlü olduğunu vurgulayarak, “Yardım etme kapasitesine sahip her ülkenin desteğini olumlu karşılarız. Özellikle Çin’in katkısı bizim için önemli” dedi.

Pekin yönetiminin diplomatik niyetlerine güvendiklerini ifade eden Erakçi, Çin’in olası arabuluculuk veya diplomasi girişimlerinin İran tarafından destekleneceğini söyledi.

Açıklamalar, ABD ile İran arasında tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Uzmanlar, Tahran’ın bu mesajıyla hem Batı’ya karşı diplomatik alternatiflerini göstermeyi hem de Çin ile olan yakın ilişkilerini ön plana çıkarmayı hedeflediğini değerlendiriyor.