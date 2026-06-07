İran'dan İsrail'e füze saldırısı: Sirenler çaldı, savunma sistemleri devrede!

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'i vuracağına ilişkin önlemler alındığı duyurulmuştu. İsrail ordusu, İran'dan İsrail yönüne doğru yeni füze atışları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa süre önce İran'dan fırlatılan füzelerin radar sistemleri tarafından tespit edildiği belirtilerek, tehdide karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, füzelere yönelik önleme faaliyetlerinin devam ettiği ve güvenlik güçlerinin gelişmeleri anbean takip ettiği kaydedildi. Hayfa'da yaşayanların siren seslerinin ardından sığınaklara indiği duyuruldu.

İRAN'DAN İSRAİL'E AÇIK ÇAĞRI

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı. İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır."

İran Dış Politika Sözcüsü İbrahim Rezai Lübnan'a saldırıların durması gerektiğini saldırıların acı verici olduğunu dile getirdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde yer alan Zefta ve En-Numeyriyye beldeleri arasındaki bir binaya İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Zefta ve En-Numeyriyye beldelerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.