İran'dan Hürmüz resti: Ne pahasına olursa olsun bırakmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, başkent Tahran’da katıldığı bir toplantıda Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arif, boğazın ülke açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak “Bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı’nı kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BİZE AİT"

Yetkili “Hürmüz Boğazı zaten bize ait; bizim mülkümüzdü. Sadece bir süredir mülkümüzü iyi kullanamadık” sözleriyle bölgenin İran açısından yalnızca stratejik değil aynı zamanda tarihsel bir bağ taşıdığını belirtti.

Yetkili, daha önce yaptığı değerlendirmelerde de boğaza ilişkin hukuki ve stratejik konuların İran açısından net olduğunu savunmuş, meselenin “artık kapandığı” yönünde görüş bildirmişti.

Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı’na ilişkin bu çıkış, uluslararası arenada yakından takip ediliyor.