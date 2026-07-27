İran'dan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair karar

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'da yürütülen müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) konuşan Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu arasında son iki haftada yaşanan çatışmalar ve diplomatik temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'NİN ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Garibabadi, ABD heyetinin, müzakereler sonuçlanana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapatılmaması ve gemi trafiğinin sürdürülmesi konusunda ısrar ettiğini belirtti. Ancak İran heyetinin bu öneriyi kabul etmediğini vurgulayan Garibabadi, "Sonuç ne olursa olsun İran'ın temel politikası değişmeyecektir. Bu öneriyi kabul etmedik" ifadelerini kullandı.

BOĞAZIN KAPATILMASI VE YENİ ÇATIŞMA DALGASI

Garibabadi, açıklamasının devamında, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve yeni çatışma dalgası devam etti. İşte onurlu diplomasinin gerçek tezahürü budur" dedi. İranlı yetkili, ülkesinin stratejik duruşunda herhangi bir esneme olmayacağını ve ABD ile yaşanan gerilimin sürdüğünü belirterek, Tahran yönetiminin kararlılığını ortaya koydu.

(AA)