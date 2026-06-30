İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan paralı geçiş açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasına ilişkin Umman'ın "desteklemiyoruz" açıklamasına yanıt verdi. Garibabadi, "Umman, Hürmüz Boğazı'nın geleceği için ortak bir sistem kurmak istemiyorsa, İran bu uygulamayı tek başına sürdürecektir" dedi. İranlı yetkili, Umman ile boğazdan geçen gemilerden ücret tahsil edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını da öne sürdü.

UMAN'IN AÇIKLAMASINA YANIT

Garibabadi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Umman, Hürmüz Boğazı'nın geleceği için ortak bir sistem kurmak istemiyorsa, İran bu uygulamayı tek başına sürdürecektir."

İRAN'DAN ORTAK KOMİTE İDDİASI

İranlı yetkili, "Umman ile gemilerin geçişinden ücret tahsil edilmesi konusunda anlaşmaya vardık. İki ülke arasında ortak teknik ve özel komiteler kurulacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU

Umman, daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasına yönelik uygulamayı desteklemediğini bildirmişti. Umman'ın bu tutumunun ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'dan yanıt geldi. Garibabadi, İran'ın boğazdaki düzenlemeleri tek başına uygulayabileceğini belirterek, Umman ile konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ancak ortak bir sistem kurulmazsa İran'ın kendi başına hareket edeceğini vurguladı.