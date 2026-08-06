İran'dan Hürmüz Boğazı müjdesi: Umman'la son aşamadayız

İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, boğazdaki güzergahın coğrafi özellikleri konusunda İran ve Umman arasında mutabakat sağlandığı bildirildi.

GÜZERGAH ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANDI

Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında varılan anlaşma, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin önemli bir aşamayı temsil ediyor. Ancak sözcü, anlaşmanın kendisinin boğazın güvende olduğu anlamına gelmediğini de vurguladı.

ORTAK BİLDİRİ SON AŞAMADA

Sözcü, "belirli bir üçüncü tarafın" müdahale etmemesi halinde İran ve Umman tarafından ortak bir bildirinin yayımlanmasının son aşamada olduğunu ifade etti. Bu ifade, anlaşmanın nihai metninin önündeki engellere ve dış müdahalelere karşı duyarlılığı gösteriyor.

'ANLAŞMA GÜVENLİK ANLAMINA GELMİYOR'

Açıklamada ayrıca, "Anlaşmanın kendisi boğazın güvende olduğu anlamına gelmez" denilerek, mutabakatın bölgedeki güvenlik risklerini doğrudan ortadan kaldırmayacağı belirtildi. Yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine ilişkin diğer koşulların da yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.