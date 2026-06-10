İran'dan düşürülen ABD helikopteri açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın bir Amerikan helikopterini düşürdüğüne dair açıklamasının ardından Al Jazeera televizyonuna konuştu. İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı üzerinde düşen ABD'ye ait Apache helikopteriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İRANLI YETKİLİ: KASTEN HEDEF ALINMADI, KASITSIZ OLARAK MEYDANA GELEBİLİR

Yetkili, helikopterin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade ederek şu uyarıyı yaptı:

"Saldırının arkasında İran yoktur, ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olaylar 'kasıtsız' olarak meydana gelebilir."

TRUMP: İRAN DÜŞÜRDÜ, KARŞILIK VERECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken düşen Amerikan ordusuna ait Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü iddia etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir."

ERAKÇİ'DEN YABANCI GÜÇLERE ÇEKİLME ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Trump'a yanıt olarak yaptığı açıklamada, helikopterin İran tarafından düşürülüp düşürülmediğine dair doğrudan bir ifade kullanmadı. Erakçi, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" vurgulayarak şu mesajı verdi:

"Riski azaltmak için en iyi çözüm, onların çekilmesidir."

(AA)