İran’dan dünyayı alarma geçiren tehdit! "Bir saldırı daha olursa nükleer eşiği aşarız"

İran’dan gelen son açıklama, Ortadoğu’daki nükleer gerilimi yeniden tırmandırdı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin olası yeni saldırılar karşısında nükleer programını daha ileri bir seviyeye taşıyabileceği mesajını verdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Rızai, İran’ın güvenliğine yönelik yeni bir saldırı gerçekleşmesi halinde uranyum zenginleştirme oranının yüzde 90 seviyesine çıkarılmasının seçenekler arasında olduğunu ifade etti. Rızai ayrıca bu konunun İran Meclisi’nde değerlendirileceğini belirtti.

YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Uzmanlara göre yüzde 90 oranındaki uranyum zenginleştirmesi, nükleer silah üretiminde kullanılan kritik eşik olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Tahran’dan gelen açıklama, uluslararası kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.

İran yönetimi son dönemde nükleer faaliyetleri nedeniyle Batılı ülkelerle sık sık karşı karşıya gelirken, bölgedeki askeri gerilim ve karşılıklı tehditler de diplomatik tansiyonu yükseltti.

Rızai’nin açıklamaları, özellikle İran’ın nükleer programına ilişkin yeni bir dönemin başlayabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.