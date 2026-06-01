İran'dan deniz ablukası çıkışı! "ABD ateşkese uymuyor, her şeyin bedeli olacak"

İran’dan ABD ve İsrail’e yönelik yeni bir çıkış geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede Ortadoğu’daki son askeri hareketliliği sert sözlerle eleştirdi.

Kalibaf, özellikle ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz gücü faaliyetlerini gündeme taşıyarak, bu adımların ateşkes söylemleriyle açık bir çelişki oluşturduğunu savundu. Açıklamasında, “Bölgede yaşanan deniz baskısı ve Siyonist rejimin Lübnan’daki operasyonlarını genişletmesi, Washington’un ateşkese bağlı kalmadığını gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

"KARŞILIĞI OLACAK"

Gerilimin tırmandığı süreçte İran cephesi, bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve atılan her adımın karşılığının olacağını ima eden mesajlar verirken, açıklama diplomatik tansiyonu daha da yükseltti.

Kalibaf ayrıca, uluslararası dengelerin uzun süreli baskı ve çatışma politikalarıyla sürdürülemeyeceğini belirterek, “her seçimin bir bedeli vardır ve sonuçlar er ya da geç ortaya çıkar” sözleriyle mesajını tamamladı.