İran'dan ABD'ye misilleme tehdidi: Hiçbir saldırı cevapsız bırakılmayacak

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak” dedi.

Erakçi, ABD’nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Fars Körfezi’nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir” ifadelerini kullandı

'HİÇBİR SALDIRI CEVAPSIZ KALMAYACAK'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erakçi, ABD’nin bu saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirterek sert bir mesaj verdi.

ERAKÇİ’DEN ABD’YE SERT TEPKİ

Erakçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak.”

“ABD BÖLGEYİ TERK ETMELİDİR”

İranlı Bakan, ABD’nin “güvende olmak istiyorsa” bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Fars Körfezi’nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir.”

(AA)