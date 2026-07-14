İran'dan ABD'ye misilleme: Bahreyn ve Kuveyt’teki hedefler vuruldu

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin kendilerine yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'teki hedeflerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

ABD'NİN SALDIRILARINA İRAN'DAN MİSİLLEME

Bildiride, Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssünde içerisinde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar ile Kuveyt’teki Ali Al-Salem Hava Üssü’nde yer alan MQ9 insansız hava aracı (İHA) rampalarının İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

"BÖLGEDE PETROL VE DOĞALGAZ İHRACATINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade edilmeyeceği tehdidinde bulundu. (AA)