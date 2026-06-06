İran'dan ABD üslerine füze yağmuru! Ateşkes pamuk ipliğine bağlı

İran ile ABD arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke topraklarına yönelik Amerikan insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak Körfez'deki ABD askeri varlığını hedef alan bir operasyon düzenledi.

MİSİLLEME AÇIKLAMASI

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'in aktardığı bilgilere göre, operasyon kapsamında Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'de bulunan ABD 5. Filosu'na ait tesislere balistik füzeler fırlatıldı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, saldırının İran'ın güneyindeki Keşm Adası ve Sirik bölgesindeki askeri kuleleri hedef alan Amerikan drone operasyonlarına doğrudan misilleme niteliği taşıdığı belirtildi.

İRAN'DAN BÜYÜK TEHDİT

Tahran yönetimi yalnızca askeri karşılık vermekle kalmadı, aynı zamanda yeni saldırılar karşısında çok daha sert adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi. Devrim Muhafızları, gelecekte gerçekleşebilecek Amerikan saldırılarının sınırlı karşılıkların ötesinde sonuçlar doğuracağını belirterek, dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın petrol ve doğal gaz sevkiyatına tamamen kapatılabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu açıklama, küresel enerji piyasalarında yeni bir kriz ihtimaline ilişkin endişeleri artırırken, uluslararası çevrelerde de yakından takip edilmeye başlandı.