İran'dan ABD teklifi açıklaması: İncelemeyi sürdürüyoruz

İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin teklif metniyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bekayi, henüz ABD'ye bir yanıt verilmediğini de sözlerine ekledi.

İRAN BASINI ABD'NİN PAKİSTAN ARACILIĞIYLA TEKLİF GÖNDERDİĞİNİ YAZDI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre, İran'ın daha önce ilettiği 14 maddelik teklif metninin ardından ABD, Pakistan aracılığıyla İran'a yeni bir teklif metni gönderdi. Müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, yetkililerin metni incelediği ancak ABD'ye henüz bir yanıt verilmediği belirtildi.

TAHRAN'DAN TRUMP'A GÖNDERME

İran lideri Mücteba Hamaney'in başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri ile ABD'deki benzin istasyonlarında yaşanan müşteri tepkileri arasında çelişki olduğunu söyledi.