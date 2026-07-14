İran'da peş peşe patlamalar! Boğazda tansiyon yükseliyor

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan ve Hürmüz Boğazı'nın en kritik noktalarından biri olarak gösterilen Bender Abbas kentinde art arda patlama sesleri duyuldu. Devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, kentin batı kesiminden gelen patlamalar bölgede tedirginliğe neden oldu.

Haberde, kısa süre içinde toplam beş ayrı patlama sesinin duyulduğu belirtilirken, patlamaların kaynağına ya da herhangi bir hasar ve can kaybına ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı. Yetkililer olayın nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

ÜÇ ŞEHİRDE ART ARDA PATLAMALAR

İran basını ise gelişmenin yalnızca Bender Abbas ile sınırlı kalmadığını, Buşehr ve Çoğadek kentlerinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Ancak bu kentlerde yaşanan olayların niteliğine ilişkin de ayrıntı verilmedi.

Son günlerde bölgede tansiyonun yükseldiği biliniyor. ABD'nin son saldırılarında, özellikle Bender Abbas ve Hürmüz Boğazı çevresindeki stratejik noktaların hedef alındığı belirtilirken, son patlama seslerinin bu gelişmelerle bağlantılı olup olmadığına dair resmi makamlardan henüz bir değerlendirme yapılmadı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. (AA)