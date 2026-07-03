İran'da milyonları buluşturan tören! Hamaney'in 7 gün sürecek cenaze töreni başladı

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için yaklaşık dört ay gecikmeli cenaze törenleri bugün resmen başladı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta Tahran'a düzenlediği ortak hava saldırısında 86 yaşında yaşamını yitiren Hamaney, saldırıda hayatını kaybeden aile üyeleriyle birlikte yedi gün sürecek kapsamlı törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak.

İran yönetimi, Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan cenaze programının, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı. Güvenlik koşullarının yeniden değerlendirilmesinin ardından hazırlanan yeni takvim doğrultusunda törenler 3 Temmuz itibarıyla başladı.

İlk gün düzenlenen resmi tören, başkent Tahran'da devlet yöneticileri, yabancı ülke temsilcileri, üst düzey din adamları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

20 MİLYON KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Program kapsamında 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Hamaney'in naaşı ile saldırıda yaşamını yitiren aile fertlerinin tabutları, Tahran'daki Büyük Mescid-i Şeriat'ta halkın ziyaretine açılacak. İran basını, yalnızca bu bölümde 15 ila 20 milyon kişinin törenlere katılmasının beklendiğini aktardı.

Cenaze programının sonraki aşamasında, 6 ve 7 Temmuz'da oluşturulacak kortej Tahran'ın farklı noktalarından geçerek Kum kentine ulaşacak.

Ardından 8 Temmuz'da naaş Irak'a götürülecek. Necef Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak olan Hamaney için Necef ve Kerbela'da anma programları düzenlenecek. Bu ziyaretlerin tamamlanmasının ardından naaş yeniden İran'a getirilecek.

Yedi günlük cenaze programı, 9 Temmuz'da Hamaney'in doğduğu şehir olan Meşhed'deki İmam Reza Türbesi'nde gerçekleştirilecek defin töreniyle sona erecek.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İranlı yetkililer, organizasyonu yalnızca dini bir cenaze töreni olarak değil, aynı zamanda ülkenin birlik, dayanışma ve direncini simgeleyen ulusal bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini belirtti.

FATİH ERBAKAN DA CENAZEDE

Başkent Tahran'da törenler nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kentin birçok noktası Hamaney'in fotoğrafları, bayraklar ve anma afişleriyle donatılırken, yaklaşık 30 ülkeden resmi temsilcinin törenlere katılması bekleniyor. Türkiye'den Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da cenazeye katıldığı belirtildi. Buna karşın Avrupa ülkeleri ile ABD'den resmi davet yapılmadığı bildirildi.

OĞLU TÖRENE KATILMAYACAK

Öte yandan saldırıda ağır yaralanan ve uzun süredir Hamaney'in halefi olarak gösterilen oğlu Mücteba Hamaney'in sağlık durumu nedeniyle cenaze programına katılamayacağı ifade edildi.

İran yönetimi, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana ülke tarihinde düzenlenen en geniş katılımlı organizasyonlardan biri olması beklenen cenaze törenlerinin milyonlarca kişiyi bir araya getireceğini öngörüyor.