İran’da düğün kana bulandı! ABD'nin füze saldırısında biri çocuk 4 kişi öldü

ABD’nin İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde düğün töreninin düzenlendiği bir eve düzenlediği saldırıda biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı.

ŞARAPNEL PARÇALARI EVE İSABET ETTİ

İranlı yetkililerin açıklamasına göre saldırı, Sirik ilçesindeki Kuheştek kentinde bir konutun düğün törenine ev sahipliği yaptığı sırada gerçekleşti. İran Kızılayı, ABD saldırısında kullanılan füzeden kopan şarapnel parçalarının eve isabet ettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

İRAN MEDYASI DOĞRULADI

Saldırının ardından İran medyası, hayatını kaybedenler arasında bulunan 4 yaşındaki çocuğun fotoğraflarını yayımladı. Çocuğun yaşamını yitirmesi, saldırının sivil kayıplarını yeniden gündeme taşıdı. Mehr haber ajansı da 4 yaşındaki çocuğun saldırıda hayatını kaybedenler arasında olduğunu doğruladı.

SALDIRILAR ARTIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırılar sırasında İran Devrim Muhafızları’na ait hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları, mayın döşeme kapasitesi ve iletişim tesislerinin hedef alındığını açıkladı. Ancak Sirik’te düğün töreninin düzenlendiği evin neden vurulduğuna ilişkin ABD tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Saldırı, ABD ile İran arasındaki çatışmaların Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınarken, Washington ise operasyonlarının İran’ın ticari gemilere ve ABD güçlerine yönelik tehditlerine karşı gerçekleştirildiğini savunuyor.