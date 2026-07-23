İran'da bulundu: Fizik kurallarını altüst edecek!

İran’daki bir madende 1970'lerde keşfedilen herbertsmithite mineralinin doğada kendiliğinden "kuantum spin sıvısı" durumu barındırdığı saptandı. Laboratuvar ortamına ihtiyaç duymadan oluşan bu yapı, kuantum bilgisayarlarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

KUANTUM SPİNİ NEDİR, KUANTUM BİLGİSAYARLARI NE İŞE YARAR?

Kuantum spini, atom altı parçacıkların kendilerine has olan ve yönü sürekli değişebilen içsel bir magnetik yönelim halidir.

Normal bilgisayarlar veriyi 1 veya 0 mantığıyla işlerken, kuantum bilgisayarları kuantum spin özelliklerini kullanarak veriyi aynı anda hem 0 hem de 1 durumunda tutabilir.

Kuantum spin sıvısı adı verilen bu nadir yapıda ise parçacıklar birbirleriyle tamamen bağıntılı (dolanık) kalır ve donmadan akıcı bir düzen sürdürür.

Bu durum, kuantum bilgisayarlarının günümüzün en güçlü süper bilgisayarlarının binlerce yılda yapabileceği karmaşık hesaplamaları, moleküler simülasyonları, ilaç tasarımlarını ve şifreleme işlemlerini saniyeler içinde çözmesine imkan tanır.

Doğal bir mineralde bu yapının bulunması, aşırı soğutma gerektiren maliyetli laboratuvar sistemlerine ihtiyaç duymadan daha kararlı ve erişilebilir kuantum bilgisayarlarının üretilmesini sağlayabilir.

LABORATUVAR DIŞINDA BİR İLK

Bilim dünyasını heyecana boğan gelişme, katı maddeler içinde üretilmesi son derece zor olan kuantum dolanıklığı ile ilgili yaşandı. Uzmanlar, aşırı soğutulmuş ortamlarda zorlukla tetiklenen bu durumun doğadaki bir taşın yapısında kendiliğinden var olduğunu tespit etti.

İran'ın Anarak kasabası yakınlarındaki Kali Kafi madeninde bulunan ve camımsı, mavimsi-yeşil yapısıyla dikkat çeken herbertsmithite mineralinin atomik spin dizilimi incelendi. İncelemeler sonucunda mineralin, parçacıkların kolektif hareket ettiği kuantum spin sıvısı yapısına tamamen uyduğu belirlendi.

"DOĞA BİZDEN DAHA İYİ YAPACAK"

EPR Paradoksu ve Bell Teoremi'nin 60 yıllık geçmişine dayanan bu süreç, Argonne Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürütülen değerlendirmelerle yeni bir boyut kazandı. Mineralin hücresel dizilimi, kuantum bilişimi için devrim niteliğinde bir potansiyel taşıyor.

Araştırmanın detaylarına ilişkin değerlendirmede bulunan Michael Norman, maddenin sergilediği kolektif yapıya dikkat çekti:

"Bütün sistem dolanık bir ağ, bir tür kolektif zeka gibi işleyecektir ve kuantum spin sıvısı tam olarak budur. Eğer doğa bunu bizden daha iyi yapıyorsa, bu harika olur."

TEKNOLOJİDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Şimdiye kadar sadece kısıtlı laboratuvar koşullarında elde edilebilen kuantum durumlarının bir mineralde doğal olarak bulunması, bilim insanlarının önündeki büyük bir engeli kaldırdı. Bu doğal yapının tam olarak çözülmesiyle birlikte kuantum bilgisayarları, ışınlanma ve kriptografi alanlarında köklü değişiklikler bekleniyor.

Gelişmenin, gelecekteki bilgi teknolojilerini ve süper bilgisayar mimarilerini baştan sona değiştireceği vurgulanıyor.