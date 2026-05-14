İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran, son günlerde art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. Ülkenin Kirman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem çevre bölgelerde de hissedildi.

İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre sarsıntı, yerel saatle 11.17’de kaydedildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı belirtilirken, şu ana kadar can kaybı veya ciddi hasara ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bölgede ekiplerin saha taramalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İran, aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor. Ülkede yalnızca iki gün önce, Tahran ile Mazenderan eyaletleri sınırında 4,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmişti. Uzmanlar, bölgede sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtiyor.