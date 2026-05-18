İran yönetiminden kritik açıklama: 'Hainlik ve casusluk' suçlamasıyla binlerce gözaltı var

İran’da 28 Şubat’tan bu yana “hainlik ve casusluk” suçlamasıyla 6 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, yüzlerce kişinin "İran yönetimi karşıtı devrimci gruplarla bağlantılı" olduğunu öne sürdü.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana İran'da 6 bin 500’den fazla kişinin “hainlik ve casusluk” şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na konuşan Radan, gözaltına alınan kişilerden 567’sinin "İran yönetimi karşıtı devrimci gruplarla bağlantılı" olduğunu öne sürdü.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Radan, Aralık 2025’te başlayan protesto gösterilerine ilişkin gözaltı işlemlerinin de sürdüğünü belirtti. İran güvenlik güçlerinin protestolar ve güvenlik soruşturmaları kapsamında ülke genelinde gözaltı işlemlerine devam ettiği ifade edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
